FIFA'nın 'Dünya Kupası'ndan pay satma' planı hakkında neler biliniyor?

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planı" futbol dünyasından kurum ve isimlerin tepkisini çekti. UEFA yönetimi, Dünya Kupası'nın boykot edilmesi dahil birçok seçeneği değerlendiriyor.Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler futbolunun yönetim organı CONCACAF da FIFA'nın planlarına karşı çıkıyor.Dünya futbolunun en üst kurumu olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) yönetimi, Dünya Kupası da dahil olmak üzere ana organizasyonları yürütecek yeni bir ticari iştirak kurmak istediklerini ve dış yatırımcıların bu yeni yapıda hisse satın alabileceğini açıkladı.İngiliz The Times gazetesi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yakın isimlerle yatırım görüşmeleri gerçekleştirdiğini aktardı.Bu durum, söz konusu organizasyonlarda özel yatırımcılara oyun üzerinde fazla etki imkanı verileceği yönünde eleştirilere yol açtı. Ancak FIFA, bunun dünya genelindeki futbol federasyonlarına daha fazla kaynak dağıtılmasını sağlayacağını savunuyor.UEFA: 'Futbolun ruhu satılık değil'Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Salı günü planlar yayımlanmadan önce FIFA'nın önerilerine yanıt verme yönünde dikkat çekici bir adım attı. UEFA, bunun "bir sınırın aşılması" anlamına geldiğini kaydetti.UEFA'nın açıklamasında, "Futbolun ruhu ve yönetimi, özellikle kimin finansal olarak kazanç sağladığı konusunda şeffaf olunmadan alınıp satılacak varlıklar değildir. Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz. Bu, FIFA'nın satabileceği bir şey değil" ifadelerine yer verildi.UEFA'yı oluşturan 55 federasyon, bu hafta acil bir toplantı yaparak atılacak adımları kararlaştıracak.UEFA'nın tepkisinin sertliği, Dünya Kupası'nı boykot etmeye varabilecek bir gerilimin ortaya çıkabileceği yorumlarını da beraberinde getiriyor.55 ülkenin federasyonlarından oluşan UEFA, FIFA'nın 211 üyeli yapısının yalnızca yaklaşık dörtte birini temsil ettiğinin farkında. Ancak bünyesinde dünyanın en başarılı ülke takımlarının büyük bölümü yer alıyor.Bu yazki Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan sekiz takımdan altısı ve şampiyon İspanya dahil Avrupa'dan çıktı. 2022 ve 2018 turnuvalarında bu sayı sırasıyla beş ve altıydı.UEFA, üyelerinin yer almadığı bir organizasyonun FIFA açısından çok daha düşük bir değere sahip olacağını hesaplıyor.FIFA geri adım atabilir mi?BBC Spor Servisine konuşan, İngiliz futbol yönetiminden üst düzey bir isim, FIFA'nın planının futbolun karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden biri olduğunu söyledi.2021'de büyük tartışma yaratan ve 48 saat içinde rafa kaldırılan Avrupa Süper Ligi planı ile aynı düzeyde bulunduğunu söyledi.FIFA'nın benzer şekilde geri adım atması ise olası görünmüyor.FIFA, planının küresel kalkınma fonunu 10 milyar dolara çıkarmak olduğunu açıkladı. Ayrıca 211 üye federasyonun her birine tek seferlik olarak 20 milyon dolara kadar oluşacak sermayeye erişim imkanı sunmayı da planlıyor.Bu son gerilim, FIFA ile UEFA arasındaki zorlu ilişkiyi daha da karmaşıklaştırıyor. UEFA, eski Arsenal teknik direktörü ve FIFA'nın mevcut küresel futbol gelişimi sorumlusu Arsene Wenger tarafından 2021'de ortaya atılan Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrine sert tepki göstermişti.UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bu ay bir dizi tartışmalı adıma tepki olarak Dünya Kupası finalini boykot etti.Söz konusu adımlar arasında, ABD'li forvet Folarin Balogun'un bir maçlık cezasının ertelenmiş bir cezaya çevrilmesine yardımcı olması ve böylece oyuncunun son 16 turunda Belçika'ya karşı oynayabilmesinin sağlanması da yer alıyordu.