FIFA'dan Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı
FIFA, Süper Lig takımlarından Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Karar, FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Eyüpspor'a kritik karşılaşma öncesinde FIFA'dan kötü haber geldi.
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI ALDILAR
Ligdeki ilk sezonunda Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdüren Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, FIFA'dan gelen haberle üzüntü yaşadı. FIFA, Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verildiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası Eyüpspor'un ceza ile ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.