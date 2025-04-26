FIFA'dan Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Eyüpspor'a kritik karşılaşma öncesinde FIFA'dan kötü haber geldi.

3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI ALDILAR

Ligdeki ilk sezonunda Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdüren Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, FIFA'dan gelen haberle üzüntü yaşadı. FIFA, Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verildiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası Eyüpspor'un ceza ile ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.