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FIFA'dan Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı

FIFA'dan Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı
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FIFA, Süper Lig takımlarından Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Karar, FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Eyüpspor'a kritik karşılaşma öncesinde FIFA'dan kötü haber geldi.

3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI ALDILAR

Ligdeki ilk sezonunda Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdüren Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, FIFA'dan gelen haberle üzüntü yaşadı. FIFA, Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verildiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası Eyüpspor'un ceza ile ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

FIFA'dan Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı

FIFA'dan Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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