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FIFA çıldırmış olmalı! Futbolun en temel kuralı değişiyor

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda maçların 100 dakika oynanması için harekete geçti. Avrupa Şampiyonası'nda yoğun tempodan dolayı kalp krizi geçiren Eriksen'den sonra sürenin azaltılması beklenirken atılan tam tersi adım futbolseverleri şaşkına çevirdi. Dünya Kupası'nın ardından maçların 100 dakika oynanma ihtimali çok yüksek.

FIFA'nın 2022 Dünya Kupası'nda maçları 100 dakika oynatma planı futbol dünyasını şaşırttı. Topun oyunda kalma süresinin azalmasından dolayı yakınan yetkililer, Dünya Kupası'ndaki maçların 90 dakikadan 100 dakikaya çıkması için çalışma başlattı. IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) onay verirse maçlar 100 dakika oynanacak.

FIFA'dan çok cesur karar! Futbolun temel kuralı değişiyor

DEVAMI GELECEK

Dünya Kupası'nda 100 dakikalık değişikliğin hayata geçmesiyle bu uygulamanın tüm dünyaya yayılması için çalışma yapılacak. İtalyan Corriere dello Sport, bu haberi bizzat FIFA Başkanı Infantino'dan aldığını okuyucularına bildirdi.

FIFA çıldırmış olmalı! Futbolun en temel kuralı değişiyor

"BİZ MAKİNE DEĞİLİZ"

Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'nın yıldızı Eriksen kalp krizi geçirmesinin ardından maçların dakikasının azaltılması fikri gündeme çıkmıştı. Belçika'nın yıldızı Courtois, "Bizler makine değiliz. Turnuvalar arasında hiç boşluk yok. Onların tek derdi sırtımızdan daha fazla para kazanmak. Onlar daha fazla para kazanacak diye ben ölmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

FIFA çıldırmış olmalı! Futbolun en temel kuralı değişiyor

FIFA'dan çok cesur karar! Futbolun temel kuralı değişiyor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

FIFA Dünya Kupası, Fifa, Spor, Haberler

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