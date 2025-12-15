FIFA 2025 Arap Kupası'nda finalin adı belli oldu

Katar'da düzenlenen FIFA 2025 Arap Kupası'nın finalinde Fas ile Ürdün karşı karşıya gelecek.

Al Rayyan Stadı'nda oynanan yarı final maçında Fas, 28. dakikada Karim El Berkaoui, 83. dakikada Achraf El Mahdioui ve 90+2. dakikada Abderrazak Hamdallah'ın attığı gollerle Birleşik Arap Emirlikleri'ni 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Al Bayt Stadı'nda oynanan diğer yarı final karşılaşmasında ise Suudi Arabistan'ı 66. dakikada Nizar Al-Rashdan'ın golüyle 1-0 mağlup eden Ürdün, finale yükselerek Fas'ın rakibi oldu.

18 Aralık Perşembe günü Lusail Stadı'nda oynanacak final maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Al Rayyan Stadı'nda TSİ 14.00'te oynanacak üçüncülük maçında ise Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri karşı karşıya gelecek.