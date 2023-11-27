FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları 2024'ün grupları belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Olimpiyat Eleme Turnuvaları 2024'ün grup kura çekimi İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi.

Kura çekimini Büyük Britanya Milli Takım efsanesi, iki kez NBA All-Star olmuş ve Güney Sudan Basketbol Federasyonu Başkanı Luol Deng gerçekleştirdi. FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA İcra Komitesi ve çeşitli ulusal federasyon temsilcileri de törende yer aldı.

FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları 2024, Pire (Yunanistan), Riga (Letonya), San Juan (Porto Riko) ve Valensiya (İspanya) şehirlerinde düzenlenecek. Maçlar 2-7 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:

A Grubu (Pire, Yunanistan): Slovenya, Yeni Zelanda, Hırvatistan

B Grubu (Pire, Yunanistan): Mısır, Yunanistan, Dominik Cumhuriyeti

A Grubu (Riga, Letonya): Gürcistan, Filipinler, Letonya

B Grubu (Riga, Letonya): Brezilya, Kamerun, Karadağ

A Grubu (San Juan, Porto Riko): Meksika, Fildişi Sahili, Litvanya

B Grubu (San Juan, Porto Riko): İtalya, Porto Riko, Bahreyn

A Grubu (Valensiya, İspanya): Lübnan, Angola, İspanya

B Grubu (Valensiya, İspanya): Finlandiya, Polonya, Bahamalar

FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları 2024 maç programı daha sonra açıklanacak. Olimpiyat Eleme Turnuvasını kazanan her ülke 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Öte yandan 7 ülke, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023'te 2024 Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılmaya hak kazanmıştı. Avrupa kıtası için Almanya ve Sırbistan; Amerika için Kanada ve ABD; Okyanusya için Avustralya; Asya için Japonya; Afrika için Güney Sudan. Fransa da ev sahibi olarak hak kazanmıştı.