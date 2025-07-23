FIBA Avrupa Kupası 2025-2026 Sezonu Grupları Belli Oldu

FIBA Avrupa Kupası'nda 2025-2026 sezonu grupları belli oldu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Kupası 2025-26 sezonu normal sezon grupları ve eleme eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belirlendi. Türkiye'den Aliağa Petkimspor, C Grubu'nda yer aldı. Bursaspor ise Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) elemelerinden gelmesi durumunda I Grubu'nda yer alacak.

Normal sezonda yine 40 takım yer alacak ve bu takımlar 4'erli 10 gruba ayrılacak. 14 takım doğrudan katılım hakkı kazanırken, BCL elemelerinden 19'a kadar takım katılabilecek. Ayrıca 14 kulüp eleme turunda yer alacak ve bu eşleşmelerden 7 galip takım, doğrudan normal sezona katılım hakkı elde edecek.

BCL'den gelen takımlar kura çekiminde şartlı olarak yer aldı. Eğer bu takımlar BCL normal sezonuna yükselirse, yerleri FIBA Avrupa Kupası eleme turundan gelen mağlup takımlarla doldurulacak. FIBA Avrupa Kupası eleme maçları çift ayaklı sistemiyle 24 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde oynanacak. Galip gelen takımlar, 2025-26 normal sezon gruplarına katılma hakkı elde edecek.

Normal sezon grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu

UCAM Murcia (İspanya)*

Rilski Sportist (Bulgaristan)*

Start Lublin (Polonya)*

FIBA Avrupa Kupası eleme 3 galibi (Kangoeroes Basket Mechelen - KK Bosna BH Telecom)

B Grubu

FC Porto (Portekiz)*

Windrose Giants Antwerp (Belçika)*

Rostock Seawolves (Almanya)

Tartu Ülikool Maks & Moorits (Estonya)

C Grubu

CSM Oradea (Romanya)*

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum kesimi)*

Aliağa Petkimspor

FIBA Avrupa Kupası eleme 6 galibi (BC Dnipro - CSM Corona Brasov)

D Grubu

BK Patrioti Levice (Slovakya)*

Keravnos BC (Kıbrıs Rum kesimi)

Cedevita Junior (Hırvatistan)

Pelister Bitola (Kuzey Makedonya)*

E Grubu

Surne Bilbao Basket (İspanya)

Peristeri BC (Yunanistan)

BC Kutaisi 2010 (Gürcistan)*

FIBA Avrupa Kupası eleme 7 galibi (Transcom Parnu - Basket Brno)

F Grubu

PAOK (Yunanistan)*

Trepça (Kosova)*

Basketball Löwen Braunschweig (Almanya)*

FIBA Avrupa Kupası eleme 2 galibi (Anwil Wloclawek - BC Bashkimi)

G Grubu

Sporting CP (Portekiz)

Dinamo BDS Sassari (İtalya)

CS Valcea 1924 (Romanya)

FIBA Avrupa Kupası eleme 4 galibi (BC Balkan - RASTA)

H Grubu

Casademont Zaragoza (İspanya)

Falco Szombathely (Macaristan)*

Bakken Bears Aarhus (Danimarka)*

FIBA Avrupa Kupası eleme 1 galibi (Anorthosis Famagusta - Absheron Lions)

I Grubu

BC Kalev/Cramo (Estonya)*

Bursaspor *

Trefl Sopot (Polonya)

Neftchi IK Aazerbaycan)

J Grubu

JDA Dijon Basket (Fransa)

Pallacanestro Reggiana (İtalya)*

Elan Chalon (fransa)*

FIBA Avrupa Kupası eleme 5 galibi (BC Prievidza - KK Cibona)

Bu takımlar Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etmektedir.

Eleme Eşleşmeleri ise şu şekilde:

Eşleşme 1: Anorthosis Famagusta (Kıbrıs Rum Kesimi) - Absheron Lions (Azerbaycan)

Eşleşme 2: Anwil Wloclawek (Polonya) - BC Bashkimi (Kosova)

Eşleşme 3: Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika) - KK Bosna BH Telecom (Bosna Hersek)

Eşleşme 4: BC Balkan (Bulgaristan) - RASTA (Almanya)

Eşleşme 5: BC Prievidza (Slovakya) - KK Cibona (Hırvatistan)

Eşleşme 6: BC Dnipro (Ukrayna) - CSM Corona Brasov (Romanya)

Eşleşme 7: Transcom Parnu (Estonya) - Basket Brno (Çekya) - İSTANBUL