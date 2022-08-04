U18 Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Michal Proc (Polonya), Martin Vulic (Hırvatistan), Anastasios Kardaris (Yunanistan)TÜRKİYE: Arda Sivas (xxx) 12, Tan Yıldızoğlu (xxx) 11, Hamza Mestoğlu (xx) 2, Berke Büyüktuncel (xxxx) 14, Samet Yiğitoğlu (xxx) 6, Özgür Cengiz (xxx) 7, Karahan Efeoğlu (xx)... SALON: Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Michal Proc (Polonya), Martin Vulic (Hırvatistan), Anastasios Kardaris (Yunanistan) TÜRKİYE: Arda Sivas (xxx) 12, Tan Yıldızoğlu (xxx) 11, Hamza Mestoğlu (xx) 2, Berke Büyüktuncel (xxxx) 14, Samet Yiğitoğlu (xxx) 6, Özgür Cengiz (xxx) 7, Karahan Efeoğlu (xx) 4, Eray Büyükcangaz (xx) 4, Efe Demirel (xx) 2, Kerem Konan (xx) 2 LİTVANYA: Kublickas (xx) 7, Babraitis (xx) 5, Keinys (x), Murauskas (xxx) 19, Krivas (xx) 14, Rimkus (x), Klimas (x), Sarauskas (x) 5, Jocys (x) 5, Bartninkas (x), Leliukas (xx) 6 1'İNCİ PERİYOT: 22-17 İLK YARI: 32-27 3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-48 FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Litvanya'yı 64-61 mağlup eden Türkiye, yarı finale yükseldi. Müsabakaya 10-0'lık seriyle başlayan Türkiye ilk periyodu 22-17 galip tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 32-17 önde girmeyi başardı. Üçüncü periyoda Berke ve Özgür'ün basketleriyle başlayan Türkiye, 22'nci dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 36-27. Ardından Türkiye karşısında, 11-0'lık seri yakalayan Litvanya, 48-43 üstünlük kurdu. Litvanya periyodu 48-45 önde tamamladı. Karşılaşmanın son 5 dakikasına 7 sayı farkla 54-47 üstün giren Litvanya'ya 7-0'lık seriyle cevap veren Türkiye, bitime 3 dakika kala 54-54 beraberliği yakaladı. Arda ile üst üste sayılar bulan Türkiye, bitime 1 dakika 13 saniye kala 59-57 öne geçti. Son bölümü büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 64-61 kazandı. Yarı finale yükselen Türkiye, 6 Ağustos Cumartesi günü Sovenya ile karşı karşıya gelecek. - İzmir Spor Demirören Haber Ajansı / Onur Atış Hırvatistan Yunanistan Polonya Türkiye Spor Haberler

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