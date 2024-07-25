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Fransız paraplejik sporcu Kevin Piette, robotik dış iskeletle Olimpiyat Meşalesi'ni taşıyarak tarihe geçti

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Fransız Paralimpik sporcu Kevin Piette, 11 yaşında geçirdiği kaza sonucu paraplejik olmasına rağmen, robotik dış iskeletle Paris'te Olimpiyat meşalesini taşıdı. 36 yaşındaki Piette, Wandercraft şirketinin geliştirdiği cihaz sayesinde yeniden yürüyebildi. Bu dış iskelet, kullanıcıya oturma, kalkma, yürüme ve merdiven çıkma imkanı sağlıyor. Böylece, ilk kez bir tekerlekli sandalye kullanıcısı kendi kendini dengeleyen bir dış iskeletle Olimpiyat meşale koşusuna katıldı.

Fransız Paralimpik sporcu Kevin Piette, 11 yaşında geçirdiği kaza sonucu paraplejik olmasına rağmen, robotik dış iskelet giyerek Paris'te Olimpiyat meşalesini taşıyarak tarihe geçti.

36 yaşındaki tenis oyuncusu Piette, teknoloji sayesinde yeniden yürüyebilme imkanı buldu. Görüntülerde, Piette'in kuzeybatı Paris'teki Poissy'de el sallayan kalabalığın arasından geçerken gülümsediği görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan klip, kullanıcılar tarafından "ilham verici" olarak nitelendirildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Piette'i "sportif bağlılığın vücut bulmuş hali" olarak tanımladı.

Piette, Fransız şirketi Wandercraft tarafından geliştirilen en son kişisel dış iskeleti giyiyor. Bu cihaz, kullanıcının bacaklarını destekleyerek oturma, ayağa kalkma, yürüme ve merdiven çıkma imkanı sağlıyor.

Wandercraft'a göre, bu olay kendi kendini dengeleyen kişisel bir dış iskeletin gerçek bir tekerlekli sandalye kullanıcısını taşıyarak Olimpiyat meşale koşusunda yürüdüğü ilk kez gerçekleşti.

Olimpiyat meşale koşusu, her Yaz Olimpiyatları öncesinde gerçekleşen geleneksel bir etkinliktir. Meşale, Yunanistan'ın Olympia kentinde yakılır ve ev sahibi şehre taşınır. Bu Cuma (26 Temmuz) başlayacak olan Yaz Olimpiyatları açılış töreni öncesinde Paris'e ulaşacak.

Paralimpik Oyunları da kendi meşale koşusuna sahip olup, 25 Ağustos'ta İngiltere'nin Stoke Mandeville köyünde yakılacak ve 28 Ağustos'ta başlayacak Paralimpik Oyunları için Paris'e ulaşacak.

Ancak Piette, bu yaz Paralimpik Oyunları'nda yarışamayacak çünkü katılmaya hak kazanamadı.

FFransız paraplejik sporcu Kevin Piette, robotik dış iskeletle Olimpiyat Meşalesi'ni taşıyarak tarihe geçti

FFransız paraplejik sporcu Kevin Piette, robotik dış iskeletle Olimpiyat Meşalesi'ni taşıyarak tarihe geçti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

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