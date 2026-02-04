Haberler

Fethiyespor havlu attı

Fethiyespor havlu attı
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Fethiyespor, Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu ve 1 puanda kalarak tur atlama şansını büyük oranda yitirdi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, maçta oyuncularını tebrik etti.

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 3'üncü maçında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Fethiyespor, 1 maç kala 1 puanda kalarak tur atlama şansını matematiksel olarak büyük oranda kaybetti. Grup müsabakalarında Boluspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalıp, Galatasaray'a evinde 2-1 yenildikten sonra deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 kaybeden lacivert-beyazlılar, ilk 2'ye girme ve en iyi 2 grup 3'üncüsü olma şansını yitirdi. Fethiye ekibi kupadaki son maçında 4 Mart'ta Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Trabzonspor karşısındaki oyunları nedeniyle futbolcularını tebrik etti.

Tecrübeli teknik adam, "Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Bir karar vermemiz gerekiyordu maçtan önce. Savunma mı yapacağız, oynamayı mı düşüneceğiz? Şu bir gerçek ki oynamayı düşünseydik, buradan çok farklı bir skorla ayrılabilirdik. Savunma yapmayı seçtik, bence 70 dakika boyunca bunu başardık. 5'li savunma ile orta sahadaki geniş alanları değerlendirmeye çalıştık. Çok fırsat bulamadık ama rakibe de çok fırsat vermedik. Ta ki uzaktan yediğimiz gole kadar. Burada Süper Lig takımları bile zorlanıyor, biz 2'nci Lig'den geliyoruz. Ben çocukları tebrik ediyorum, ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

