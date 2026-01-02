Fethiyespor'da 1 Ocak bereketi
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısına Antalya kampında hazırlanan Fethiyespor, nüfus cüzdanlarında doğum tarihleri 1 Ocak yazan 4 futbolcusunun doğum gününü yeni yılın ilk gününde kampta kutladı. Muğla temsilcisi Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz, Arda Akbulut ve Onur Atasayar'ın doğum gününü kampta birlikte pasta keserek kutlayıp oyunculara sağlık, başarı ve mutluluklar diledi. Ara transferde şimdiye kadar 2 takviye yapan Fethiyespor kampın ardından ligde 10 Ocak'ta Ankara Demirspor'u, Türkiye Kupası A Grubu'nda da 13 Ocak'ta kendisi için tarihi olan maçta Galatasaray'ı ağırlayacak.