Haberler

Fethiyespor'dan Galatasaray maçı öncesi stat açıklaması

Fethiyespor'dan Galatasaray maçı öncesi stat açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fethiyespor, Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray'la oynayacağı karşılaşmanın Fethiye Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirileceğini duyurdu. Kulüp, stadyumda herhangi bir sorun olmadığını ve maçın Muğla il sınırları içinde kalacağını belirtti.

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Türkiye Kupası A Grubu'daki rakiplerinden Galatasaray'la 2'nci haftada iç sahada oynayacağı maçın stadı hakkında açıklamada bulundu. Fethiye İlçe Stadı'nın kapalı tribününün bu sezon çürük raporuyla yıkılması nedeniyle maçın Muğla'da başka bir stada alınabileceği iddiaları gündeme gelirken, kulüp Galatasaray karşılaşmanın Fethiye'de yapılacağını belirtti. Grupta ilk hafta 24 Aralık'ta Boluspor deplasmanına çıkacak Fethiyespor, 13-15 Ocak arasında Galatasaray'la tarihinde ilk kez rakip olacak.

Kulübün açıklamasında, "Son günlerde, Galatasaray Spor Kulübü ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının stat yetersizliği nedeniyle Fethiye'de oynanamayacağı yönünde çeşitli haberler ve yanlış anlaşılmalar gündeme gelmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın vekilimiz Kadem Mete tarafından yapılan açıklamada esas vurgulamak istediği husus, maçın herhangi bir zorunluluk durumunda Fethiye dışında oynanması gerekse bile mutlaka Muğla ili sınırları içinde kalmasının önemiydi. Bu süreçte göstermiş olduğu hassasiyet ve Fethiye'mizin menfaatlerini koruma yönündeki yaklaşımı için kendisine teşekkür ederiz" denildi.

Fethiyespor yönetimi açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: "TFF ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, karşılaşmanın Fethiye Şehir Stadyumu'nda oynanmaması için herhangi bir sebep bulunmamaktadır. Stadyumumuz tüm gereklilikleri karşılamakta olup, teknik ve güvenlik açısından hiçbir engel bulunmamaktadır. Süreç ile ilgili tüm kurumlarla tam uyum içerisinde çalışmaktayız. Bu karşılaşma Fethiye için büyük bir vitrindir. Fethiyespor, kuruluşundan beri ilk defa Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine ev sahipliği yapacaktır. Turizmin gözbebeği olan şehrimiz için bu, hem tanıtım hem de prestij açısından önemli bir fırsattır. Galatasaray gibi değerli bir rakibi Fethiye'de ağırlamak, ilçemiz ve kulübümüz adına büyük gurur kaynağıdır. Organizasyonun sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için tüm hazırlıklarımız titizlikle yapılmalıdır. Karşılaşmanın Fethiye'mizde oynanması için gerekli tüm şartlar sağlanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Alev alev yanan fabrika küle döndü! Biri bitmeden diğeri başladı

Alev alev yanan fabrika küle döndü! Biri bitmeden diğeri başladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti

İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti
title