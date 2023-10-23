Fethiyespor, Aksaray Belediyespor'u deplasmanda mağlup etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, 68 Aksaray Belediyespor'u 90'ıncı dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek sezonun ilk dış saha galibiyetini elde etti. Taner Gülleri yönetimindeki takım, 2 maçta 4 puan topladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 10'uncu haftada deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u 90'ıncı dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Fethiyespor bu sezonki ilk dış saha galibiyetini elde etti. Daha önce deplasmanda çıktığı 4 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, bu kez kazanarak 3 basamak tırmanıp 11 puanla 10'uncu sıraya yükseldi. Grupta 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fethiyespor'da yeni teknik patronu Taner Gülleri, ikinci sınavında galibiyetle tanıştı. Fethiye temsilcisi Gülleri önderliğindeki ilk müsabakada evinde Düzcespor'la 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kalmıştı. Taner Gülleri, 2 maçta 4 puan topladı.