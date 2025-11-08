Fethiyespor, Aksaray Belediyespor Maçına Odaklandı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır galip gelemeyen Fethiyespor yarın 68 Aksaray Belediyespor'la evinde rakip olacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta son maçta Menemen FK'ya İzmir'de 2-1 yenilen Muğla temsilcisi, 11 haftada 12 puan, Aksaray ekibi ise 17 puan topladı. Takımına güvendiğini dile getiren teknik direktör Selahaddin Dinçel, seyircileri önünde bir galibiyet daha alacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor