Fethiye Spor Festivali'nde 6 kilometrelik yarışa bin 600 sporcu katıldı

Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında düzenlenen 6 kilometrelik Kelebekler Vadisi- Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı'na yaklaşık bin 600 sporcu katıldı. 400 yabancı sporcunun da yer aldığı yarışta erkeklerde Mark Shrom, kadınlarda ise Gülşah Günenç Eler birinci oldu.

Fethiye'de 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında Kelebekler Vadisi- Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı, renkli ve heyecanlı görüntülere sahne oldu. Kelebekler Vadisi sahilinden başlayan yarışta sporcular, güneşli havada 6 kilometrelik parkuru tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Kelebekler Vadisi sahilinde yarışın startını Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ile protokol üyeleri verdi. Fethiye Kaymakamlığı ve Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor festin bu etkinliğine 400'ü yabancı uyruklu bin 600'e yakın sporcu katıldı. Katılımcılar çekişmeli ve zorlu 6 bin metrelik parkurda ter döktü. Sporcular güneşli ve güzel havadaki yarışmada 6 kilometrelik parkurda Ölüdeniz sahiline kulaç attılar. Kıyasıya bir mücadele gösteren sporcular heyecan dolu anlar yaşattı. Uluslararası Spor Fest Ölüdeniz açık su yüzme yarışlarında genel klasman erkeklerde Akdeniz Triatlon spor kulübü sporcusu Rus uyruklu Mark Shrom kadınlarda ise Milli ve Olimpik yüzücü Gülşah Günenç Eler birinci oldular. Dereceye girenlere ödülleri alkışlar arasında sunuldu.

"Önümüzdeki yıl daha güzelini hedefliyoruz"

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, organizasyonun başarıyla tamamlandığını belirterek katılımcıların memnuniyetinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Festivalin Kelebekler Vadisi etabıyla final niteliğinde bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Yiğit, yaklaşık bin 600 sporcuyu, bunların 400'ünü ise yabancı sporcuları Fethiye'de ağırlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Gelecek yıl organizasyonu daha geniş katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Yiğit, "İnşallah önümüzdeki sene daha iyisi, daha güzeli ve daha çok katılımlı bir organizasyonla bu organizasyonu devam ettiririz. Çünkü bu organizasyon artık Fethiye'ye mal olmuş. Fethiye'nin bir marka değeri. Onun için bugüne kadar katkı sunan herkese çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı