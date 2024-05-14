Fethiye'de Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Başladı

Fethiye'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları, görkemli bir açılışla başladı. Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından organize edilen ve Fethiye Körfezi ile Göcek koylarında gerçekleştirilen yarışlarda yelkenliler, Göcek açıklarında verilen start ile yol almaya başladı.

Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları, sporculara hem rekabet dolu anlar yaşatırken hem de Atatürk'ün anısını yaşatmak amacıyla düzenleniyor. Organizasyonun ilk gününde yarışçılar, İz Kayası mevkisinde üçgen rotada kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda 13 ülkeden gelen 66 tekne ve toplamda 513 sporcu yer aldı. Bu geniş katılımlı etkinlik, uluslararası düzeyde büyük ilgi gördü ve renkli görüntülere sahne oldu.

Göcek Yat Kulübü yetkilileri, yarışların sorunsuz bir şekilde tamamlanması için tüm hazırlıkların titizlikle yapıldığını belirterek, katılımcılara başarılar diledi.

Yarışlar 17 Mayıs'ta sona erecek ve kazananlar düzenlenecek ödül töreniyle kupa ve madalyalarını alacak. - MUĞLA