Fethiye'de '4. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde açık su yüzme yarışları yapıldı

Fethiye'de düzenlenen '4. Uluslararası Fethiye Spor Festivali' ikinci haftasında, açık su yüzme yarışları gerçekleştirildi. Yarışmalara 1217 sporcu katıldı ve 7 engelli sporcu da yer aldı. Yarışmalar, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasında yapıldı ve yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle karşılandı. Gençler ve masterlar kategorilerinde birinci olan sporcular belirlendi.

Fethiye'de '4. Uluslararası Fethiye Spor Festivali' ikinci haftasında, açık su yüzme yarışı müsabakaları ile devam etti.

Uluslararası Ölüdeniz Open Water yarışmaları Kumburnu Tabiat Parkındaki Heaven Cafe önünde gerçekleştirildi. 4 kategoride 1217 sporcunun katıldığı yarışmalara 7 engelli sporcu da katıldı. Güneşli güzel bir havada Ölüdenizin muhteşem manzarasında 1.5 kilometrelik ilk etap yarışmanın startını Fethiye İlçe Gençlik Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit Fethiye Sahil Güvenlik Komutanı yüzbaşı Burak Akanpınar ve Kumburnu Beach Of Lagoon koordinatörü Burak Ardahan verdiler. Yerli ve yabancı turistlerinde büyük ilgi gösterdiği cep telefonları ile görüntülediği yarışmalar sırasında denizden ve karadan sağlık ve güvenlik önlemleri de alındı. Yamaç paraşütleri ile gökyüzünde uçan paraşütçülerinde havadan izlediği yüzme yarışlarında sporcular kıyasıya bir mücadele gösterdi.

Gençler genel klasman bin 500 metre erkeklerde Çağrı Temiz, kadınlarda Nazlıcan Uysal, 3 bin metre erkeklerde İsmail Kocabay ve kadınlarda Sıla Pazar birinci oldu.

Masterlar bin 500 metre genel klasman kadınlarda Viktoriya Üçüncü, erkeklerde Serkan Atasay, 3 bin metre kadınlarda Seçil Koldaş, erkeklerde ise Naim Masri biriznciliği kazandı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, "Uluslar arası spor festivali içerisinde birçok branşı barındıran ve Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip bir organizasyon. Fethiye Gençlik İlçe Müdürlüğü olarak böyle bir organizasyonu düzenlemekten son derece mutluyuz. Halk oyunları ve bisiklet organizasyonlarımız bitti. Bugünde yüzme yarışmalarımız başladı. 4 kategoride yaklaşık 1200 sporcu 2 gün boyunca yarışacak. Yarında kelebekler vadisinden, kumburnu plajına yüzme yarışması olacak. İlkleri yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran ise, "Beş sene önce ilk açık su yüzme yarışmasını Fethiye'de düzenlemeye başladık. Üzerine katarak gitmeye devam ediyoruz. Sistemi daha çok akademik ve üst seviyelere çekmeye çalışıyoruz. Aslında hedefimiz bu yarışmayı dünyanın bir numaralı açık su yüzme müsabakası haline getirmek. Çok daha fazla katılımcı ve yarışmacıyla üst seviyede bir organizasyon gerçekleştirmek istiyoruz. Bence Ölüdeniz dünyanın en iyi açık su mevkii. Buradaki her organizasyon dünya standartlarında yapılabilir" ifadelerini kullandı. - MUĞLA