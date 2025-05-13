Fernando Muslera: Türkiye Kupası finali için hazırız

Galatasaray takım kaptanı Fernando Muslera, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor ile yapacakları final maçını kazanarak sezon başında belirledikleri bir hedeflerini gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Uruguaylı kaleci, karşılaşmanın yapılacağı Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası'nda final oynadıkları için mutlu olduklarını aktaran Muslera, "Sezon başında belirlediğimiz 3 hedeften biri için mücadele edeceğiz. Yarın çok önemli. Bu hafta içinde uzun sezonun sonunda koyduğumuz hedeflere ulaşmaya da çok yakınız. Yarın bizi büyük bir maç bekliyor. İnşallah galip geliriz." diye konuştu.

Türkiye'de kazandığı kupalarla Galatasaray tarihinin bir parçası olduğu için gururlu olduğunu aktaran Muslera, "İsmimin Bülent Korkmaz ile anılması harika bir his. Onu geçmek ise daha da büyük bir his." dedi.

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili görüşlerini aktaran Muslera, "Uğurcan ile aramız çok iyi. Kapasitesini göstermiş, kendisini kanıtlamış bir kaleci. Trabzonspor için hem kaptanlık yapıyor hem renklerini hem de üç direğin arasında kalecilik yapıyor. Taraftarın da sevgilisi. Takımı için elinden geleni yapıyor. Üç direğin arasında bulunmanın ve her zaman hazır olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden kaleciler olarak birbirimizi kollar ve severiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uğurcan ile ilgili soruda Fatih Tekke yanıt verdi

Sezon sonunda Galatasaray kalesindeki eldivenlerini Uğurcan Çakır'a bırakmayı isteyip istemediğinin sorulması üzerine araya Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke girdi.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, "Muslera'nın eldivenleri bırakmasına gerek yok. Uğurcan'ın çok değerli ve efsane olduğu eldivenleri zaten var. Biz onu böyle hatırlayacağız. Bu soruyu kabul etmiyorum." dedi.

Muslera ise, "Ben hoca değilim. Uğurcan'ın kapasitesi ve ne kadar iyi bir kaleci olduğu çok belli. Bunun kararları hocalar tarafından alınır." yanıtını verdi.

Tekke'den Muslera'ya Türkçe konuşma isteği

Fatih Tekke, Fernando Muslera'dan Türkçe açıklama yapmasını istedi.

Tekke, yöneltilen soru üzerine Muslera'ya, "Muslera güzel Türkçe konuşuyor. Türkçe konuşsana." dedi. Uruguaylı file bekçisi ise Türkçe olarak, "Hocam Türkçe biliyorum ama konuşmak zor." yanıtını verdi.