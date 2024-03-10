Ferdi Kadıoğlu, Pendikspor karşısında gol attı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Pendikspor maçında attığı golle bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Pendikspor karşısında attığı golle bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'u 4-1 mağlup ederken Ferdi Kadıoğlu da bir golle takımına katkı sağladı. Müsabakaya 11'de başlayan Ferdi, 90+2. dakikadaki pozisyonda ceza sahasında rakiplerini geçerek fileleri havalandırdı. Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında toplam 2 gol kaydetti.
24 yaşındaki milli futbolcu, 28 kez Süper Lig'de forma giyerken ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL