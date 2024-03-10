Ferdi Kadıoğlu, Pendikspor karşısında gol attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Pendikspor karşısında attığı golle bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'u 4-1 mağlup ederken Ferdi Kadıoğlu da bir golle takımına katkı sağladı. Müsabakaya 11'de başlayan Ferdi, 90+2. dakikadaki pozisyonda ceza sahasında rakiplerini geçerek fileleri havalandırdı. Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında toplam 2 gol kaydetti.

24 yaşındaki milli futbolcu, 28 kez Süper Lig'de forma giyerken ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL