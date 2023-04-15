Fenerbahçelileri ayağa kaldıran iddia! Prens Selman, Arda Güler için düğmeye bastı
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Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'e İspanyol devlerinin ardındanda, Premier Lig'den Newcastle United'ın da talip olduğu iddia edildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın başkanlığındaki konsorsiyumun sahibi olduğu İngiliz ekibi, 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Bu iddialar karşısında oldukça şaşıran sarı-lacivertli taraftarlar, Arda Güler'in Newcastle United'ın yerine daha büyük takımlara transfer olması gerektiğini belirtti.
Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dünya devlerini peşine takan Arda Güler'e İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.
NEWCASTLE'DAN ARDA'YA KANCA
İngiliz basını ve sosyal medyada çıkan haberlerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın başkanlığındaki konsorsiyumun sahibi olduğu Newcastle United, Arda Güler'e kanca attı.
ARSENAL VE PSG DE TAKİPTE
İspanyol devlerinin durumunu yakından takip ettiği 18 yaşındaki futbolcunun adı geçtiğimiz günlerde Arsenal ve PSG ile de anılmıştı. Newcastle United'ın, transferde karşı karşıya geldiği dünya devlerini yarış dışında bırakarak Arda Güler'e formayı giydirmeyi istediği iddia edildi.