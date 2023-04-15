Fenerbahçelileri ayağa kaldıran iddia! Prens Selman, Arda Güler için düğmeye bastı

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'e İspanyol devlerinin ardındanda, Premier Lig'den Newcastle United'ın da talip olduğu iddia edildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın başkanlığındaki konsorsiyumun sahibi olduğu İngiliz ekibi, 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Bu iddialar karşısında oldukça şaşıran sarı-lacivertli taraftarlar, Arda Güler'in Newcastle United'ın yerine daha büyük takımlara transfer olması gerektiğini belirtti.