Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia, Ekvador formasıyla ABD karşısında bir kez daha sahneye çıktı. Hazırlık maçında ağları sarsan yıldız futbolcu, milli takım kariyerindeki etkileyici performansıyla dikkat çekti.

EKVADOR VE ABD BERABERE KALDI

Dünya Hazırlık Maçları kapsamında Ekvador ile ABD karşı karşıya geldi. Q2 Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. ABD'nin golünü 71. dakikada Balogun atarken, Ekvador'un golü 24. dakikada Enner Valencia'dan geldi.

VALENCIA'DAN USTA İŞİ GOL

35 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahadan aldığı topla hızla rakip kaleye yöneldi. Rakibini geçtikten sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia, meşin yuvarlağı kalecinin sağına göndererek ağlarla buluşturdu. Bu gol, yıldız oyuncunun hâlâ üst düzey formunu koruduğunu gösterdi.

MİLLİ TAKIMDA ETKİLEYİCİ KARİYER

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve şu anda Meksika ekibi Pachuca forması giyen Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'nda bugüne kadar çıktığı resmi maçlarda 47 gol atıp 14 asist yaptı.

Milli takımının en golcü isimlerinden biri olarak tarihe geçen Valencia, 35 yaşında olmasına rağmen form grafiğini koruyarak ülkesinin en güvenilir gol silahı olmaya devam ediyor.

İşte o gol;