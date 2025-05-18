Fenerbahçe forması ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan etti.

ŞAMPİYONLUĞU DOYASIYA KUTLADILAR

Karabük'te, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Safranbolu ilçesinde meydana akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meydanı bayram havasına çevirdi.

FENERBAHÇELİLER DE KUTLAMALARA ORTAK OLDU

Uzun yıllar Fenerbahçe şampiyonluğu göremeyen bazı Fenerbahçeli taraftarları ise üzerlerindeki Fenerbahçe formaları ile birlikte Galatasaray'ın şampiyonluğuna ortak oldu.

ŞAMPİYONLUK KONVOYUNA ATLILAR DA KATILDI

Tarihi ilçede ayrıca Galatasaray taraftarı olan atlılar da süsledikleri atlarıyla birlikte şehir merkezinde araçlarla birlikte konvoya katılarak şampiyonluğu kutladı.