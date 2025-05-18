Fenerbahçe forması ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar

Fenerbahçe forması ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
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Fenerbahçe forması ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
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Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Karabük'te şampiyonluğu doyasıya kutladı. İlginç görüntülerin de kaydedildiği Safranbolu'da ise kimileri üzerlerindeki Fenerbahçe formaları ile birlikte ezeli rakiplerinin sevincine ortak oldu.

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe forması ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar

ŞAMPİYONLUĞU DOYASIYA KUTLADILAR

Karabük'te, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Safranbolu ilçesinde meydana akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meydanı bayram havasına çevirdi.

Fenerbahçe forması ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar

FENERBAHÇELİLER DE KUTLAMALARA ORTAK OLDU

Uzun yıllar Fenerbahçe şampiyonluğu göremeyen bazı Fenerbahçeli taraftarları ise üzerlerindeki Fenerbahçe formaları ile birlikte Galatasaray'ın şampiyonluğuna ortak oldu.

Fenerbahçe forması ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar

ŞAMPİYONLUK KONVOYUNA ATLILAR DA KATILDI

Tarihi ilçede ayrıca Galatasaray taraftarı olan atlılar da süsledikleri atlarıyla birlikte şehir merkezinde araçlarla birlikte konvoya katılarak şampiyonluğu kutladı.

Fenerbahçe forması ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Spor
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