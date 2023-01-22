Fenerbahçeli taraftarların Oğuzhan Uğur'a yaptığı çağrı gündemi salladı: Ali Koç'u istiyoruz

Fenerbahçe'nin lisansını çıkartmadığı Portekizli kanat oyuncusu Bruma için PSV kulübüne 4,25 milyon euroluk bonservis ödemesi yapması taraftarları kızdırdı. Sezon başında zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan Bruma için kasadan çıkan para gündemin en çok konuşulan konusu oldu.

BAŞKAN ALİ KOÇ'A TEPKİ

Yaklaşık 6 yıllık döneminde yaptığı transferlerden dolayı hayli eleştiri alan Başkan Ali Koç, son Bruma transferiyle taraftardan büyük çekti. Sarı-Lacivertli taraftarlar, ünlü siyasetçileri programında ağırlayan Oğuzhan Uğur'a çağrıda bulundu.

"SADECE TARAFTARLARI AL"

Fenerbahçeli taraftarlar, Oğuzhan Uğur'dan Başkan Ali Koç ile kendilerinin bir araya geleceği bir program oluşturması için etiket açtı.

İşte sosyal medyadaki o paylaşımlar: