Fenerbahçeli taraftarların Oğuzhan Uğur'a yaptığı çağrı gündemi salladı: Ali Koç'u istiyoruz
Spor Haberleri
Fenerbahçeli tarafarlar, siyasetçileri konuk ettiği programlarla gündemi sallayan ünlü sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'a çağrıda bulundu. Başkan Ali Koç'u Oğuzhan Uğur'un programında görmek isteyen Sarı-Lacivertliler'in açtığı etiket sosyal medyada büyük ses getirdi.
Fenerbahçe'nin lisansını çıkartmadığı Portekizli kanat oyuncusu Bruma için PSV kulübüne 4,25 milyon euroluk bonservis ödemesi yapması taraftarları kızdırdı. Sezon başında zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan Bruma için kasadan çıkan para gündemin en çok konuşulan konusu oldu.
BAŞKAN ALİ KOÇ'A TEPKİ
Yaklaşık 6 yıllık döneminde yaptığı transferlerden dolayı hayli eleştiri alan Başkan Ali Koç, son Bruma transferiyle taraftardan büyük çekti. Sarı-Lacivertli taraftarlar, ünlü siyasetçileri programında ağırlayan Oğuzhan Uğur'a çağrıda bulundu.
"SADECE TARAFTARLARI AL"
Fenerbahçeli taraftarlar, Oğuzhan Uğur'dan Başkan Ali Koç ile kendilerinin bir araya geleceği bir program oluşturması için etiket açtı.
İşte sosyal medyadaki o paylaşımlar: