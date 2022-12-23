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Fenerbahçeli taraftarlar Ekrem İmamoğlu'nu ayakta alkışladı

Spor Haberleri

EuroLeague'de Partizan'la karşılaşan Fenerbahçe'ye destek için Ülker Arena'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Sarı-Lacivertli taraftarlar ayakta alkışladı.

EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko, eski hocası Obradovic'in yönettiği Partizan'a 73-72 mağlup oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Beko'ya destek olmak için Ülker Arena'ya gitti.

ALKIŞLI DESTEK

Salona girişinden sonra anons edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu taraftarlar ayakta alkışladı. İmamoğlu da tribünlere alkışlarla karşılık verdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan taraftarlara teşekkür etti. İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Güzel takım, güzel taraftar. Turkish Airlines EuroLeague'de Fenerbahçe Basketbol Takımı'na Partizan karşısında başarılar, ilgisi ve sevgisi için de taraftarlara teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarlar Ekrem İmamoğlu'nu ayakta alkışladı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe Spor Haberler

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