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Fenerbahçeli futbolcu Jose Mourinho'yu sakatladı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenmanda bir futbolcuyla çarpıştı. Ufak bir sakatlık yaşayan Portekizli teknik adamın yürümekte zorlandığı gözlendi. O ana ilişkin görüntü kısa sürede gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Tecrübeli hoca antrenman esnasında bir futbolcuyla çarpışması sonucu sekerek antrenmana devam etti.

Fenerbahçeli futbolcu Jose Mourinho'yu sakatladı
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
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