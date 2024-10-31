Fenerbahçeli futbolcu Jose Mourinho'yu sakatladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenmanda bir futbolcuyla çarpıştı. Ufak bir sakatlık yaşayan Portekizli teknik adamın yürümekte zorlandığı gözlendi. O ana ilişkin görüntü kısa sürede gündem oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Tecrübeli hoca antrenman esnasında bir futbolcuyla çarpışması sonucu sekerek antrenmana devam etti.