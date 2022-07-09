Fenerbahçeli Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Biz Arap değiliz

Fenerbahçe'nin savunma hattında Kim Min-Jae ile birlikte en önemli isimlerden olan Attila Szalai, yaptığı İstanbul temalı paylaşımla sosyal medyada bir kesim insanı ayağa kaldırdı.

"BİR TEK DEVE EKSİK"

Attila Szalai'nin özel olarak hazırlattığı videoda İstanbul'dan kesitler sunulurken, sosyal medyada kullanıcılar videoda Arap kültürünü temsil eden görüntüler kullanıldığını belirtti. Kısa sürede internette gündem olan Macar futbolcunun paylaşımına bir kesim insan büyük tepki gösterdi. Görüntülerde İstanbul'un yanlış tanıtıldığını belirten sosyal medya kullanıcıları, "Bir tek deve eksik" ve "Biz Arap değiliz" şeklinde yorumlar yaptı.