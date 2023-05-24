Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, tarihinde 18. kez finale adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, tarihinde 18. kez finale adını yazdırdı.

Sivas'ta 0-0 sona eren ilk yarı final maçının Ülker Stadı'ndaki rövanşına ev sahibi olma avantajıyla hızlı başlayan Fenerbahçe, 8. dakikada Batshuayi ve 27. dakikada Szalai ile net pozisyonlardan yararlanamadı.

İlk yarıda 20. dakikaya kadar baskılı oynayan rakibine son bölümlerde cevap veren konuk ekip, 34. dakikada Gradel, 43. dakikada Ahmed Musa ve 45+1. dakikada da Ulvestad ile önemli fırsatları değerlendiremedi.

Maçın 34. dakikasında Demir Grup Sivasspor'da sakatlık yaşayan Gradel, 37. dakikada yerini Ahmed Musa'ya bıraktı.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Kadıköy'deki golü voleyle

İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-lacivertli ekip, 47. dakikada Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda üst direkten oyun alanına dönen topla golü buldu. Söz konusu pozisyonun devamında kaleciden dönen topa voleyle gelişine vuran Ferdi Kadıoğlu, takımını 1-0 öne geçirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 4 Mart'ta deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynanan maçta bir, 29 Nisan'da ise yine dış sahada Demir Grup Sivasspor ile yapılan mücadelede 2 gol atan Ferdi, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon ilk golünü Kadıköy'de kaydetti.

Batshuayi'nin bu sezon 18. golü

Karşılaşmanın 58. dakikasında Fenerbahçe, forveti Batshuayi'nin ayağından farkı ikiye çıkaran golü buldu.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yaptığı son iki maç olan Bitexen Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında birer kez fileleri havalandıran Belçikalı santrfor, Demir Grup Sivasspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde de gollerine devam etti.

Batshuayi, ligde 12, Avrupa Ligi'nde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere Fenerbahçe adına bu sezon toplam 18. golüne ulaştı.

Sarı-lacivertlilerin son golü, 85. dakikada uzun zamandır gol atamayan King'den geldi. Ligde 4 golü bulunan Norveçli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor maçının ardından ikinci golünü kaydetti.

Bulduğu gollerden sonra daha rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe 18. kez finalde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18. kez finale çıkma başarısı gösterdi.

Söz konusu kulvarda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.

Sarı-lacivertliler, finalde Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.