Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline hazır

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla müsabakanın oynanacağı Ankara'ya gidecek.