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Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan müjdeli haber

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Akın - Spor
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Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan müjdeli haber

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan müjdeli haber geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe'de Crespo, Gustavo ve Serdar Aziz'in kampa getirilmemiş, adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş ise tedavi olmak için İstanbul'a dönmüştü. Avusturya'da 1 Temmuz'da başladığı çalışmalarını 7 Temmuz'da sonlandıracak sarı-lacivertlilerde yapılan kontroller neticesinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. 4 oyuncunun 20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçında görev almaları bekleniyor. Öte yandan ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme olan Nazım Sangare'nin ise tedavisine devam ediliyor.

4 OYUNCUNUN GELECEĞİ BELİRSİZ

Sarı-lacivertli ekipte 4 oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Avusturya kampına sakat oldukları gerekçesiyle dahil edilmeyen Lemos, Meyer, Tisserand ve Caulker'ın durumları ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.


- Crespo
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor

Mert Hakan Yandaş Serdar Aziz Fenerbahçe Avusturya Spor Haberler

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