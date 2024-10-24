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Fenerbahçe ve Manchester United Berabere Kaldı

Fenerbahçe ve Manchester United Berabere Kaldı
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, evinde İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golü Youssef En-Nesyri'den gelirken, Manchester United'ın golü Christian Eriksen'den geldi. Jose Mourinho maçta kırmızı kart görerek sahayı terk etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Allan Saint-Maximin'in sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Youssef En-Nesyri kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

57. dakikada Bright Osayi-Samuel'in ceza sahası içi sol tarafında ikili mücadele sonrası yerde kalmasına itiraz eden Jose Mourinho'ya hakem Clement Turpin direkt kırmızı kart gösterdi.

68. dakikada Noussair Mazraoui'nin ceza yayının sol tarafından vuruşunda kaleci Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada Christian Eriksen'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde bulunan Matthijs de Ligt'ın kafa vuruşunda Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

84. dakikada Alejandro Garnacho'nun ceza yayının sol tarafından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dominik Livakovic'te kaldı.

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel (Rodrigo Becao dk. 61), Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic (İsmail Yüksek dk.79), Sebastian Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 90), Allan Saint-Maximin (İrfan Can Kahveci dk. 79), Youssef En-Nesyri (Edin Dzeko dk. 79)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Cenk Tosun, Zeki Dursun, Şükür Toğrak, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Manchester United: Andre Onana, Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Victor Lindelöf (Casemiro dk. 55), Lisandro Martinez, Manuel Ugarte, Christian Eriksen, Marcus Rashford (Antony dk. 73, Amad Diallo dk. 89), Noussair Mazraoui, Alejandro Garnacho, Joshua Zirkzee (Rasmus Höjlund dk. 55)

Yedekler: Altay Bayındır, Tom Heaton, Ethan Wheatley, Harry Amass, Habeeb Ogunneye

Teknik Direktör: Erik ten Hag

Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 49) (Fenerbahçe), Christian Eriksen (dk. 15) (Manchester United)

Kırmızı kart: Jose Mourinho (dk. 57) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür (Fenerbahçe), Marcus Rashford (Manchester United) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Christian Eriksen Manchester United Jose Mourinho Fenerbahçe Futbol Dünya Spor

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