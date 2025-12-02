Galatasaray Gain Derbisi Chobani Stadyumu'nda
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı ile Galatasaray Gain Kadın Futbol Takımı arasındaki derbi, 7 Aralık Pazar günü saat 14.00'te Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Bilet fiyatları 100 TL olarak belirlendi.
7 Aralık Pazar günü saat 14.00'te başlayacak olan derbi mücadelesinin bilet fiyatı 100 TL olarak belirlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor