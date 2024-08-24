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Fenerbahçe ve Brighton, Ferdi Kadıoğlu için anlaştı

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Fenerbahçe ve Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda anlaşma sağladı. Fenerbahçe, ayrılık haberini resmi olarak duyurdu. Ferdi, dün gece Brighton ile görüşmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gitti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Brighton'a transfer olacağı konuşulan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, dün gece Brighton ile görüşmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gitti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe ve Brighton, Ferdi Kadıoğlu için anlaştı

İNGİLTERE'YE GİTTİ

Oyuncu ile daha önce el sıkışan Brighton, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Ferdi Kadıoğlu, dün akşam saat 20.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Londra'ya gitti. Milli oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Ferdi, Brighton'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe ve Brighton, Ferdi Kadıoğlu için anlaştı

30-35 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin bu transferden 30-35 milyon euro bonservis ücreti kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

Bewolf:

Parayı veren düdüğü çaldı, daha iyi takımlara gitmeliydi

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Ferhat Koc:

yazık oldu Fenerbahçe ye Ferdi her türlü brighton dan sonra büyük takıma gidecek

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