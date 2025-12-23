Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-1'lik skorla karşılayarak ikinci yarıya eşitlikle girdi. Beşiktaş'ın Vaclav Cerny'nin golüyle öne geçtiği maçta, Fenerbahçe penaltıdan Marco Asensio ile eşitliği sağladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Beşiktaş atağında sağ taraftan açılan ortada sol çaprazdaki Jurasek'in gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

18. dakikada savunma arkasına atılan pasta sağ çaprazda topla buluşan Szymanski'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada kaleye sırtı dönük olan Abraham'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cerny'nin dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tarık'ın ayaklarının arasından ağlarla buluştu. 0-1

42. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası bir önceki pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, Mert Müldür'ün Abraham'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.

43. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Asensio, yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Mustafa Serkan Kök, Haydar Karataş, Alaettin Ekici

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Devrim Şahin, Tammy Abraham

Yedekler: Mert Günok, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ege Tıknaz, Kartal Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Ahmet Sami Bircan

Teknik Direktör. Sergen Yalçın

Goller: Marco Asensio (dk. 43 pen.) (Fenerbahçe), Vaclav Cerny (dk. 33) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Devrim Şahin, Tammy Abraham (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı
Yerlikaya'dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama

Ankara'da bağlantı kesilen uçakta o ülkenin genelkurmay başkanı varmış
İşte Esenboğa'dan kalkan uçağın düşüş anı

İşte Esenboğa'dan kalkan uçağın düşüş anı
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Talihsiz kocaya büyük şok: Yayına bağlanan karısı 'Çocuk senden değil' dedi

Yayına bağlanan karısının itirafıyla stüdyo buz kesti
Serbest bırakılan Emrullah Erdinç'ten ilk açıklama

Serbest kalır kalmaz açıklama yaptı! İşte gözaltına alınma nedeni
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Almanya'da 100 gün izole yaşayana 23 bin Euro

100 gün dünyayla ilişiğini kesene 23 bin Euro verecekler