Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-1'lik skorla karşılayarak ikinci yarıya eşitlikle girdi. Beşiktaş'ın Vaclav Cerny'nin golüyle öne geçtiği maçta, Fenerbahçe penaltıdan Marco Asensio ile eşitliği sağladı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Beşiktaş atağında sağ taraftan açılan ortada sol çaprazdaki Jurasek'in gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
18. dakikada savunma arkasına atılan pasta sağ çaprazda topla buluşan Szymanski'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33. dakikada kaleye sırtı dönük olan Abraham'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cerny'nin dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tarık'ın ayaklarının arasından ağlarla buluştu. 0-1
42. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası bir önceki pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, Mert Müldür'ün Abraham'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.
43. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Asensio, yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Mustafa Serkan Kök, Haydar Karataş, Alaettin Ekici
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Devrim Şahin, Tammy Abraham
Yedekler: Mert Günok, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ege Tıknaz, Kartal Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Ahmet Sami Bircan
Teknik Direktör. Sergen Yalçın
Goller: Marco Asensio (dk. 43 pen.) (Fenerbahçe), Vaclav Cerny (dk. 33) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Devrim Şahin, Tammy Abraham (Beşiktaş) - İSTANBUL