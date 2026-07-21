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İstanbul Takımlarının Maç Programları Belli Oldu

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zarbze ile oynuyor. Başakşehir, Inter Turku maçı öncesi son hazırlıklarını yaparken Beşiktaş ve Galatasaray da Avrupa randevuları için çalışıyor. Peter Etebo, Fenerbahçe maçı hakkında konuşmanın erken olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE

21.00 Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Polonya ekibi Gornik Zarbze ile karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR FK - INTER TURKU MAÇINA DOĞRU

17.00 Turuncu-lacivertli ekip, Inter Turku maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

19.00 Teknik direktör Nuri Şahin ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

19.30 Inter Turku Teknik Direktörü Vesa Vasara ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

20.00 Finlandiya ekibi, maçın son çalışmasını yapacak.

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlılar, Midtjylland maçının hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

12.30 - 17.30 Sarı-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla geçirecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

- Kayserispor - Kasımpaşa

Peter Etebo: Geçen sene yaşadığımız sıkıntıyı bu sene hiç kimse yaşamak istemiyor

'Oynadığım tüm ligler yarışmacı ve mücadeleci liglerdi'

'Fenerbahçe maçı hakkında konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum'

'Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü veriyorum'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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