Fenerbahçe, Milli takımın yıldızı Umut Nayir'i resmen kadrosuna kattı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla 17 gol atan 30 yaşındaki forvet Umut Nayir'i kadrosuna kattı. 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Milli futbolcu transferin resmiyet kazanmasının ardından kulüp televizyonuna "Beklentilerin üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele edeceğim" açıklamasında bulundu.

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Umut Nayir'i renklerine bağladığını resmen duyurdu. Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla 17 gol 3 asistlik katkı sağlayan 30 yaşındaki forvet, imza sonrası kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada "Beklentilerin üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

UMUT NAYİR İLE 2+1 YILLIK KONTRAT YAPILDI

Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

UMUT NAYİR: BEKLENTİLERİN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM

Transferin resmiyet kazanmasının ardından kulüp televizyonuna konuşan Umut Nayir, "Tabii ki mutlu ve gururluyum, heyecanlıyım aynı zamanda. Koca bir aile, büyük sorumluluklar... Hepsine hazırım. Beklentilerin üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele edeceğim." sözlerini sarf etti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Öte yandan Fenerbahçe, Umut Nayir'in sağlık kontrolünden de geçirildiğini bildirdi. Sarı-Lacivertliler konuyla ilgili yaptığı duyuruda, "Kulübümüzün yeni transferi Umut Nayir, sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkikleri yapılan milli oyuncu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Golcü oyuncunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON EN ÇOK GOL ATAN YERLİ FUTBOLCUYDU

Geride bıraktığımız sezon kiralık formasını giydiği Ümraniyespor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Umut Nayir, ligde 17 gol 3 asistlik katkı vermişti. 30 yaşındaki Umut Nayir, Süper Lig'de 2022-23 sezonunun en çok gol atan yerli futbolcusu unvanını almıştı. Deneyimli forvet daha önce Beşiktaş forması da giymişti.