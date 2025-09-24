Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile karşılaşıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ilk maçında bugün Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak.

Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı, Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.

İki takımın muhteme 11'leri şöyle:

Dinamo Zagreb : Nevistic, Valincic, Theohile, McKenna, Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo.

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Talisca cezalı, Duran sakat

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında iki oyuncusundan yararlanamayacak.

Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran, bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'de oynadığı üç maçın birisini kazandı, ikisinde berabere kaldı ve ligde üçüncü sırada.

Dinamo Zagreb ise Hırvatistan liginde bu sezon yedi maçta beş galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 16 puanla lider.

Hırvat takımının kadrosunda Fenerbahçe'nin eski Sloven futbolcusu Miha Zajc da bulunuyor.

21 Eylül lPazar günü Fenerbahçe'nin 38. başkanı seçilen Sadettin Saran, mazbatasını 26 Eylül Cuma günü alacak.

Saran, Fenerbahçe'nin Zagreb'e gitmeden önceki İstanbul'daki son antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularla biraraya gelmiş ve takıma başarı dilemişti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Kupa 2'de maksimumu gerçekleştirmek istiyoruz" dedi ve daha önce 2021–22 sezonunda Leipzig'in başında bu kupada yarı finale yükseldiğini hatırlattı.

Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar da Dinamo Zagreb'i yenerek camiaya pozitif bir hava katmak istediklerini söyledi.

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic ise Fenerbahçe'yle oynayacakları karşılaşma için "Benim kariyerimdeki en büyük maç" dedi.

Dinamo Zagreb'in futbolcularından Josip Misic de, "Hazırız ve bu maç için çok motiveyiz" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü

Final İstanbul'da oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takım, dördü sahasında dördü deplasmanda olmak üzere sekizer maç yapacak.

İlk sekiz sıraya giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Dokuz ve 24. sıra arasındaki takımlar birbirleriyle eşleşecek.

Play off turu maçları 19 ve 26 Şubat'ta,

Son16 turu maçları 12 ve 19 Mart'ta,

Çeyrek final maçları 9 ve 16 Nisan'da,

Yarı final maçları 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta,

Final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadyumu) oynanacak.