Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında Twente'yi 1-0 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında deplasmanda Hollanda ekibi Twente'yi 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Stejin'in kaleci İrfan Can ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top direkten geri döndü.
63. dakikada Kaleyi cepheden gören noktadan kullanılan serbest vuruşta Vlap'ın şutu direkten döndü. Dönen topla buluşan Wolfswinkel'in şutu da yan direğe çarparak dışarı çıktı.
71. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren King, ceza sahası içinde Pröpper tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
72. dakikada beyaz noktanın başına geçen Dzeko topu ağlara gönderdi. 0-1
86. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına sokulan King'in şutunda kaleci Unnerstall topu güçlükle kornere çeldi.
Hakemler: Fabio Maresca, Davide Imperiale, Giuseppe Perrotti
Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steijn, van Wolfswinkel (Naci Ünüvar dk. 69),Rots, Vlap (Besselink dk. 86), Ugalde
Yedekler: Maach, Tyton, Hoorenbeeck, Mesbahi, Rots
Teknik Direktör: Joseph Oosting
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek (Djiku dk. 83), Mert Hakan (İrfan Can Kahveci dk. 61), Cengiz (King dk. 46), Tadic (Szymanski dk. 61), Dzeko (Umut Nayir dk. 86)
Yedekler: Muhammet Demir, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Ahmet Necat Aydın, Kent, Bartuğ Elmaz, Batshuayi
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Dzeko (dk. 72 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Sadilek, Rots (Twente), Oosterwolde, Serdar Aziz, Mert Hakan, Becao, İsmail Yüksek (Fenerbahçe) - AMSTERDAM