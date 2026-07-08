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Fenerbahçe, Trent Forrest'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Trent Forrest'i kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li guard Trent Forrest ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Forrest, geçen sezon Baskonia formasıyla EuroLeague'de 10.9 sayı ortalaması yakalamıştı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Baskonia Vitoria-Gasteiz forması giyen ABD'li guard Trent Forrest ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor. Kanarya, bu kapsamda kadrosunu Trent Forrest ile güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncuyla ilgili bilgiler de verilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"2016-2020 yılları arasında Amerika Kolej Ligi'nde Florida State forması giyen Forrest, 2019-2020 sezonunda All-ACC en iyi ikinci takımına seçildi. 2020-2021 sezonu için Utah Jazz ile sözleşme imzalayan başarılı guard, 2022-2023 sezonunda Atlanta Hawks ve College Park SkyHawks formalarını giydi. 2024-2025 sezonunda Avrupa'ya dönerek Baskonia Vitoria-Gasteiz ile anlaşan Amerikalı oyun kurucu, 2026 İspanya Kral Kupasını kazanan kadroda Final MVP'si olarak ön plana çıktı. Trent Forrest, geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 10.9 sayı, 2.8 ribaund, 4.4 asist ve 14.5 verimlilik puanı ortalamalarıyla oynadı.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Trent Forrest'a hayırlı olmasını diliyor, 2026-2027 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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