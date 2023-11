Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Yarınki kurgumuzu kazanmak üzerine yapacağız'

"Yarınki kurgumuzu kazanmak üzerine yapacağız"

Mustafa AKIN/RAZGRAD (BULGARİSTAN), - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, " Ludogorets, Bulgaristan Ligi'ni şampiyonluklarla tamamlayan ve bu ligi domine eden bir takım. İyi yatırımlar yaptılar. Ama biz de Fenerbahçe olarak lige çok iyi başladık. Şu an Konferans Ligi'nde grubumuzda lider durumdayız. Bu pozisyonu devam ettirmek ve buradan da lider olarak çıkmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4'üncü hafta maçında Ludogorets'e konuk olacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ludogorets'in iyi bir ekip olduğunun altını çizen Kartal, "Ludogorets ile ilk maçı kendi evimizde oynamıştık. Bu maçla ilgili neleri yapmıştık, neleri daha iyi yapabilirdik bunların analizlerini çalıştık. Buraya da bu doğrultuda geldik. Son haftalarda Bulgaristan Ligi'nde yükselişte. 1 maçı eksik ve o maçı kazanırsa lider olacağını biliyoruz. Ludogorets, Bulgaristan Ligi'ni şampiyonluklarla tamamlayan ve bu ligi domine eden bir takım. İyi yatırımlar yaptılar. Ama biz de Fenerbahçe olarak lige çok iyi başladık. Şu an Konferans Ligi'nde grubumuzda lider durumdayız. Bu pozisyonu devam ettirmek ve buradan da lider olarak çıkmak istiyoruz. Yarınki maç iki takım için de zor gözüküyor. Onların kendi taraflarında bir matematikleri var. O matematikleri biliyorum. Yarın kazanmak isteyecekler. Biz de kazanmak istiyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSENİN BAŞINA GELMESİNİ İSTEMEM"

Sakatlıklar hakkında konuşan İsmail Kartal, "Futbolda hiçbir antrenörün istemediği, olmasını düşünmediği, düşüneceği en son şeyler bizim başımıza geldi. Hiç kimsenin başına gelmesini istemem. 'Çubukluyu giyip sahaya çıkan bizim için en önemli, en değerli oyuncumuzdur' demiştim. Yarın da çubukluyu giyip sahaya çıkan her oyuncumuz bizim için en değerli, en güvendiğimiz oyuncumuz olacaktır. Gönül ister ki sakatlıklar bir an önce bitsin ve aramıza dönsünler. Sağlık departmanımız, doktorumuz hepsi çok hummalı bir şekilde uğraşıyorlar. Adana Demirspor maçı öncesi bazıları belki yetişebilir. Bazılarının milli maç arasına kadar sakatlık süreci devam edebilir. Zamanla yarışıyoruz. Kesin olan bir şey yok" dedi.

"YARINKİ KURGUMUZU KAZANMAK ÜZERİNE YAPACAĞIZ"

Yarın kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten Kartal, "Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkarız. 3 puanla ayrıldığımız zaman zaten biz çıkmayı garantiliyoruz. 1 puan alırsak ilk 2 olarak da çıkabiliyoruz. Biz yarınki kurgumuzu kazanmak üzerine yapacağız. Ama en kötü şartlarda buradan 1 puanla ayrılmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

"BULGARİSTAN FUTBOLU GEÇMİŞ YILLARDA ÇOK DAHA İYİYDİ"

Bulgaristan futboluyla ilgili düşüncelerini de aktaran İsmail Kartal, "Bulgaristan futbolu geçmiş yıllarda çok daha iyiydi. Dünya Kupası'nda, Avrupa kupalarında, Stoichkov'un Barcelona'da oynadığı zamanlarda Bulgaristan'dan çıkan çok fazla futbolcu vardı. Son dönemde Bulgaristan'dan çıkan çok fazla oyuncu olmadığını görüyoruz. İnşallah bundan sonra çıkar diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

Kartal şu ifadeler ile sözlerini noktaladı:

"Elimizdeki kadroyu yarınki maçta en uygun şekilde kullanacağız. Önce yarınki maçımızı kazasız, belasız güzel bir şekilde tamamlayalım. Ondan sonra Adana Demirspor maçına konsantre olacağız."