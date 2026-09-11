Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı medyayla buluştu

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu içinde bulunan Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Fenerbahçe Tarfin Genel Menajeri Derya Yannier, başantrenör Sarunas Jasikevicius, oyuncular Melih Mahmutoğlu, Talen Horton-Tucker, Braxton Key, Shane Larkin, Nicolo Melli ve Wade Baldwin, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bu sezon 9 yeni oyuncu transfer ettiklerini belirten Derya Yannier, kadronun kısa süre içinde sonuç alacak isimlerden oluşturulduğunu anlatarak, "Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Bu sezon kadroda normalden fazla değişiklik olabilir demiştik, yenilenmiş bir kadroyla sezona başlıyoruz ama hedeflerimizde bir değişiklik yok. Yapılanma olsa da ilk sezondan her kupayı kazanmak için mücadele edeceğimiz bir sezona başlayacağız." diye konuştu.

Kadroda bir kabuk değişimi ihtiyacı hissettiklerini dile getiren Yannier, takımın iskeletini koruduklarını vurgulayarak şunları aktardı:

"Geçen sene bu takım çok başarılı bir sezon geçirdi. Hedeflediğimiz dört kupanın üçünü aldık. Birinde de Dörtlü Final oynadık. Belli dönemlerde takım misyonunu tamamlıyor. Sezon içinde de kabuk değiştirme ihtiyacı hissettik. Takımın karakterini devam ettirecek iskeleti tutuyor olmamız gerekiyordu. Burada biraz daha hücum anlamında sorun çözücü ve tecrübeli isimlere ihtiyacımız olduğunu hissettik. Kısa vadede sonuç alacak bir yapı kurmak istedik. Birbiriyle uyumlu bir ekip kurmaya çalıştık. Soyunma odasında kimyamızı bozmayacak ekibi bir araya getirmeye çalıştık. Transfer piyasası sizi yönlendiriyor. İstediğiniz her oyuncuyu alamıyorsunuz. Bu sezon kağıt üzerinde içimize sinen bir kadro oluşturduk ama pratikte ne olacağını göreceğiz."

Fenerbahçe'nin geçen sezon basketbolda kar açıkladığını dile getiren Derya Yannier, "Fenerbahçe basketbolu Avrupa'da ve dünyada ciddi karşılık buluyor. Buraya başladığımdan beri her fırsatta bunu dile getirmeye çalıştım. Çok saygı duyulan bir organizasyon. Temellerini atanlara teşekkür etmek lazım. Burada çok ciddi emekleri olan yöneticiler ve profesyoneller var. Geçen sezon ilk defa zarar etmeyen ve kar açıklayan bir noktaya geldik. Bu benim için çok önemli bir dönüm noktasıydı. Bana verilen misyonlardan biri buydu. Bu da Avrupa'da karşılık buldu. Fenerbahçe basketbolu bundan sonra sadece büyüyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

NBA Avrupa ile birlikte Avrupa basketbolunu güzel günlerin beklediğini belirten Yannier, "Avrupa basketbolu için enteresan günlerden geçiyoruz. Ekim başında tüm Avrupa Ligi takımları bir araya gelecek ve fikir alışverişinde bulunulacak. Avrupa Ligi ya büyüyerek devam edecek ya da belki NBA ile ortaklaşa bir çözüm bulma ihtimali masada olacaktır. Ben, Avrupa basketbolu için iyi günler görüyorum. Umarım bu işin sonu çatışmayla sonlanmaz. Bu kolektif çözüm ortaya konursa çok ciddi pasta büyüyecektir. Bütün bu emeklerin karşılığında ortak bir çözüm bulunabilir." ifadelerini kullandı.

Jasikevicius: "Daha fazla karar vericiyi kadromuza katmaya çalıştık"

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, kadrolarını önemli isimlerle güçlendirdiklerini anlatarak, "Her sezon olduğu gibi başlangıç için heyecanlıyız. Kurduğumuz takım için heyecanlıyız. Şu an yapmamız gerekenin sabırlı olmak ve çok çalışmak olduğunu biliyoruz. Transfer piyasası zamanlama ve fırsatlarla ilgiliydi. Temel olarak daha fazla karar vericiyi kadromuza katmaya çalıştık. Geliştirmek istediğimiz noktalardan biri buydu. Geçen sezon kolay sayılara izin veriyorduk. Bu tecrübeli ekiple bunların ne kadarını başaracağımıza bakacağız." şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu da kadroya yeni katılan isimlerin nereye geldiklerinin farkında olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"9 yeni oyuncumuz var ama hepsi birbirinden değerli. Herkes nereye geldiğinin farkında. Herkesin isteği, arzusu çok iyi. Eski oyuncular olarak onlarla olduğumuz için çok mutluyuz. Herkes sisteme adapte olmaya çalışıyor. Kolay değil, zaman alacaktır. Önemli olan hocanın sisteminde takım oyununu sahaya yansıtmak. Elimizden geldiğince yeni oyunculara yardımcı oluyoruz. Taraftarlarımız güzel bir takım izleyecek. Sonucu da hepimiz için güzel olur diye düşünüyorum. Her sezon olduğu gibi heyecanlıyız. Geçen sezonu şampiyon bitirdik. Aynı hedeflerle yola çıktık. İlk maçımız Cumhurbaşkanlığı Kupası olacak. Umarım hepimiz için güzel ve sağlıklı bir yıl olur."

Sarı-lacivertli takımın kaptanı ayrıca ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik etti.

Larkin: "Böyle bir taraftarın önünde oynayacağım için çok heyecanlıyım"

Fenerbahçe Tarfin'in yeni transferi Shane Larkin de sarı-lacivertli taraftarların karşısına çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını vurgulayarak, "Anadolu Efes, bu ülkede oynamaya başlamamı sağlayan takımdı. Onlara da çok saygı duyuyorum. Böyle bir taraftarın önünde oynayacağım için çok heyecanlıyım. Fenerbahçe'ye karşı çok oynadım. Bu kulübe çok saygı duyuyorum. Burada hedefim şampiyonluklar kazanmak ve buna yardımcı olmak. Çok iyi koçumuz ve oyuncu grubumuz var. Şampiyonluk hedefleriyle sezona başlıyoruz." diye konuştu.

Takımın tecrübeli isimlerinden Nicolo Melli de "9 yeni oyuncumuz var. Öncelikle bir araya gelip uyum sağlamalı ve oyundan keyif almalıyız. Direktifleri yerine getirmeliyiz. Bugünden ne başaracağımızı söyleyemem ama Fenerbahçe tüm kulvarlarda hedefe gitmek isteyen bir takım. Bu takımda olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe hırslı ve hedefleri olan bir organizasyon. Sezonun uzun olduğunu ve hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Melli, Türkçe öğrenme çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekleyerek, "5 yıl sonunda bundan daha iyi durumda olmam gerektiğini biliyorum. Daha iyi olmak için çalışmaya devam ediyorum." dedi.

Wade Baldwin de takıma yeni isimlerin dahil olduğunu vurgulayarak, "Çok başarılı kariyere sahip isimler bunlar. Fenerbahçe'de de aynı başarıları tekrarlamayı bekliyoruz. Dörtlü Final'i hedefleyen bir takımız, bu yolda çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Geçen sezon kaybedilen Avrupa Ligi şampiyonluğunu bu yıl kazanmak istediklerini aktaran Talen Horton-Tucker, "Elimizde iyi bir kadro olduğunu biliyoruz. Hedeflerimiz büyük. Dörtlü Final'i kazanmak hedefiyle sezona başlıyoruz. Geçen sezondan farklı olarak rakipleri, savunmacıları şaşırtmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de olmanın iyi bir duygu olduğunu söyleyen Braxton Key de "Hedeflerimiz şampiyonluklar. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA