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Fenerbahçe Taraftarları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Takımlarını Karşıladı

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 3-2 Fenerbahçe'nin galip ayrıldığı maçın ardından, sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarların sahaya girmesi sonucu çıkan olaylar neticesinde gerginlik yaşanmıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sabiha Gökçen Havalimanı Trabzonspor Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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