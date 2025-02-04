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Fenerbahçe taraftarının sevgilisinden dikkat çeken paylaşım

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Fenerbahçe'de yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamayan ve ayrılık iddiaları gündeme gelen Bright Osayi-Samuel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Osayi-Samuel, "Sevgili dostlarım, duyduğunuz her şeye inanmayın. İnsanların size söylediklerini dikkatlice tartın ve inceleyin" ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamayan Bright Osayi-Samuel'in takımdan ayrılacağı iddiaları güçlenmişti. Nijeryalı futbolcudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

SÖZLEŞME UZATILMADI

Sarı-lacivertliler, Nijeryalı yıldızla yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerinde bir sonuç alamadı. Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'ın sağ beki Mimovic'i kadrosuna katması sonrası Osayi'nin takımdan ayrılacağı iddiaları güçlendi.

"DUYDUĞUNUZ HER ŞEYE İNANMAYIN"

Öte yandan yıldız futbolcunun Galatasaray'a transfer olabileceği ile Fenerbahçe tarafından Süper Lig listesinden çıkartılabileceği iddiaları da gündeme getirilmişti. Osayi-Samuel gelişmeler sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu kum saati görseli kullandığı paylaşımında, "Sevgili dostlarım, duyduğunuz her şeye inanmayın. İnsanların size söylediklerini dikkatlice tartın ve inceleyin" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe taraftarının sevgilisinden dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçe taraftarının sevgilisinden dikkat çeken paylaşım
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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