Fenerbahçe taraftarını şoka sokan transfer! Ali Koç'a tepkiler çığ gibi

Fenerbahçe sezon başında PSV Eindhoven'den kiralanan Bruma'nın zorunlu satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini 4 milyon 250 bin euro karşılığında aldı. Bu sezon lisansı çıkarılmayan ve kadro dışı kalan futbolcunun bonservisinin alınması sarı-lacivertli taraftarları şoka sokarken Başkan Ali Koç'a tepki yağdı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe sürpriz bir transfere imza attı. Sarı-lacivertliler bu sezon kadrosunda kiralık olarak yer alan ve forma şansı bulamayan Bruma'nın bonservisini aldı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Fenerbahçe'den Bruma transferi için KAP'a yapılan açıklamada, "Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 Avro transfer bedeli ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

TARAFTARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Zorunlu satın alma opsiyonu bulunan ve bonservisinin alınacağı kiralandığı günden bu yana belli olan Bruma'nın sarı-lacivertli takıma temelli katılması yine de taraftarın tepkisini çekti. Fenerbahçeliler, kadroda yer bulamayan ve lisansı çıkarılmayan Bruma'nın transfer edilmesine anlam veremedi. Bruma bu sezon sarı-lacivertli formayla 5 maça çıkarken 1 asist yapma başarısı gösterdi.