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Fenerbahçe, Sturm Graz rövanşı için çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Sturm Graz rövanşı için çalışmalara başladı
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İlk 11'de oynayanlar rejenerasyon çalışırken, diğerleri pas ve çift kale maçlarla antrenman yaptı. Takım, yarın izin yapıp cumartesi devam edecek.

Fenerbahçe, 11 Ağustos Salı günü deplasmanda Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün akşam oynanan Sturm Graz karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Günün antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı iznin ardından cumartesi günü hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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