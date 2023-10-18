Fenerbahçe Sporcuları Cumhuriyet Koşusu'nda Bolu'ya geldi

Cumhuriyetin 100. yılı anısına düzenlenen İstanbul-Anıtkabir koşusunda yer alan Fenerbahçeli sporcular, Bolu'ya ulaştı ve burada mola verdi. Sporcular, İstanbul-Ankara süper maratonunu tamamlayarak Anıtkabir'e ulaşacak ve Atatürk Mozalesi'ne çelenk bırakacak.

Cumhuriyetin 100. yılı anısına İstanbul'dan Anıtkabir'e koşu düzenleyen Fenerbahçeli Sporcular Derneği üyesi 18 atlet Bolu'ya geldi.

Cumhuriyet Koşusu'na 16 Ekim'de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nden başlayan sporcular, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde mola verdi.

Burada bir süre dinlenen atletler, daha sonra koşularına devam etti.

İkişer veya üçer kişilik gruplar halinde günde ortalama 18'er kilometre koşan sporcular, 480 kilometrelik İstanbul-Ankara süper maratonunu Anıtkabir'de tamamlayacak.

Burada Atatürk Mozalesi'ne çelenk bırakacak sporcular, Anıtkabir Defteri'ne "Fenerbahçe Sporcuları Şükranlarını Sunar Atam" yazdıktan sonra İstanbul'a dönmeyi planlıyor.