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Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Samet Akaydin, Dusan Tadic, Sofyan Amrabat ve Saint-Maximin kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri, Dorde Nikolic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Dusan Tadic, kaleci Dorde Nikolic ile topu ayrı köşelere gönderdi. 2-0

68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samuel Moutoussamy'ın sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Fred'in içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Sofyan Amrabat'ın beklemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

90+4. dakikada Sivasspor'un kullandığı kornerin ardından hızlı çıkan Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'in pasında topla buluşan Saint-Maximin, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü (Alexander Djiku dk. 12 (Rodrigo Becao dk. 88), Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş (Fred dk. 71), Sofyan Amrabat (Bartuğ Elmaz dk. 88), Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri (Edin Dzeko dk. 71)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Cenk Tosun, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Salvatore Foti

Sivasspor: Dorde Nikolic, Murat Paluli, Uros Radakovic, Noah Sanko, Azizberk Turgunbayev (Emirhan Başyiğit dk. 62), Achilleas Poungouras (Jan Bieganski dk. 78), Keita Balde (Queensy Menig dk. 62), Samuel Moutoussamy (Yılmaz Cin dk. 90), Charilaos Charisis, Garry Rodrigues (Emrah Başsan dk. 78), Fode Koita

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Samet Akaydin (dk. 24), Dusan Tadic (dk. 54 pen.), Sofyan Amrabat (dk. 82), Saint-Maximin (dk. 90+4) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Samet Akaydin (Fenerbahçe), Fode Koita, Keita Balde, Charilaos Charisis, Dorde Nikolic, Achilleas Poungouras, Noah Sanko (Sivasspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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