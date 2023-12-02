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Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Sakatlığını atlatan Djiku takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 4 Aralık Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Sivasspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Günün tek idmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlığını atlatan ve geçtiğimiz günlerde bireysel çalışmalara başlayan Alexander Djiku, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarının yapıldığı ilk bölümde takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Sivasspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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