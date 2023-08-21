Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk etti

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynanan maçta Rodrigo Becao ve Osayi-Samuel'i riske etmedi. Yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred ise ilk kez forma giydi. Samsun 19 Mayıs Stadı kapalı gişe oynanan maça ev sahipliği yaptı. Hırvat Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker de maçı izlemek üzere Samsun'a geldi.

-Becao ve Osayi-Samuel riske edilmedi

- Cengiz Ünder ve Fred ilk kez

- Samsun 19 Mayıs Stadı kapalı gişe

-Hırvat Futbol Adamı Davor Suker Samsun'da

İbrahim CANBULAT-Gökhan İÇKİLLİ-Ersin DEMİR-Emre ÖNCEL / SAMSUN - Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Tur rövanş maçının 11'inde 6 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Samet Akaydın, Luan Peres, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Michy Batshuayi'nin yerine Serdar Aziz, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Fred, Edin Dzeko'ya görev verdi. Fenerbahçe, Samsunpor karşısına şu 11'le çıktı;

"İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Djiku, Ooosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko.

Samsunspor ise şu 11'le sahaya çıktı:

"Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Schindler, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Ntcham, Fofona, Laura."

BECAO VE OSAYI-SAMUEL RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'de MR sonuçları temiz çıkan Rodrigo Becao ve Osayi-Samuel riske edilmedi ve Samsunspor ile oynanan maçın kadrosuna dahil edilmedi. Bu iki futbolcunun yanı sıra sakatlıkları devam eden Emre Mor, Samet Akaydın, Miguel Crespo ve Miha Zajc Samsun'a getirilmedi.

YENİ TRANSFERLER CENGİZ ÜNDER VE FRED İLK KEZ

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Fred ve Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ilk defa sarı-lacivertli formayı giydi. Marsilya'dan transfer edilen milli futbolcu Cengiz Ünder ve Manchester United'dan gelen Fred ilk Süper Lig maçına Samsunspor karşısında çıktı.

19 MAYIS STADI KAPALI GİŞE

11 yıl aradan sonra Samsun'da oynanan ilk Süper Lig maçına iki kulübün taraftarları büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan 32 bin biletin tamamı satıldı. Bu arada Samsun 19 Mayıs Stadı'nda satışa çıkarılan 52 locanın tamamının satıldığı açıklandı.

HIRVAT FUTBOL ADAMI DAVOR SUKER SAMSUN'DA

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig maçını izlemek üzere Samsun'a geldi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile yakın dostluğu bulunan Suker, Yıldırım'a ait özel uçakla Samsun'a gelirken, karşılaşmayı 19 Mayıs Stadı'nda protokol tribününde takip etti.