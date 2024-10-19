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Fenerbahçe, Samsunspor'a Konuk Oluyor

Fenerbahçe, Samsunspor'a Konuk Oluyor
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak. İki takım, lig tarihinde toplamda 63. kez birbirleriyle mücadele edecek. Fenerbahçe, ligde iyi bir çıkış yakalayan Samsunspor'a karşı galibiyet peşinde.

Fenerbahçe, milli maç arasının ardından Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Ligde 63. kez karşılaşacak iki ekibin rekabetinde sarı-lacivertlilerin 35'e 14 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler oynadığı 7 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puanla 4. sırada bulunuyor. İyi bir çıkış yakalayan ve son 4 maçında galibiyet elde eden kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de son maçına 29 Eylül'de çıkan Fenerbahçe, Samsun'da kazanarak zirve yarışında hata yapmamak ve yoğun maç trafiğine 3 puanla girmek istiyor.

Ligde 63. randevu

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 62 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 35-14 üstünlüğü bulunuyor. 13 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 104 golüne, kırmızı-beyazlılar 58 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Kadıköy'de taraflar 1-1'lik skorla sahadan ayrılırken, Samsun'da 2-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe oldu.

Farklı skorlar tarihe geçti

Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabaka lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de yer alıyor. Samsun ekibinin ise Fenerbahçe karşısında 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında 4-0'lık galibiyetleri var.

Fenerbahçe 23 maçtır deplasmanda yenilmiyor

Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 23 deplasman maçında 19 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 23'ünde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

Fred ve Oosterwolde sınırda

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred ile Hollandalı defans oyuncusu Jayden Oosterwolde, bu karşılaşma öncesi sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular Samsun mücadelesinde kart görmeleri durumunda gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Bodrum FK maçında cezalı duruma düşecek.

Kazandığı maçlarda kalesini gole kapattı

Sarı-lacivertliler bu sezon Beşiktaş ile birlikte en az gol (5) yiyen iki takımdan biri konumunda yer alıyor. Geride kalan 7 karşılaşmanın tamamında kaleyi Dominik Livakovic korurken, bu golleri puan kaybedilen iki maçta yedi. Livakovic, kazanılan 5 mücadelede de kalesini gole kapatmayı başardı.

Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak

Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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