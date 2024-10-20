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Fenerbahçe, Samsunspor'a diş geçiremedi

Fenerbahçe, Samsunspor'a diş geçiremedi
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kıran kırana maçta kazanan çıkmadı.

TADIC PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin gol perdesini 24. dakikada Dusan Tadic açtı. Fenerbahçe bu golle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, Samsunspor'a diş geçiremedi

FRED CEZALI

Fenerbahçe'de Fred, Samsunspor maçında sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Fred, Bodrum maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Samsunspor'a diş geçiremedi

HOLSE EŞİTLEDİ

İkinci yarının hemen başında 49. dakikada ev sahibi skoru eşitledi. Samsunspor'da Bola orta sahanın solundan sol kanatta bulunan Emre Kılınç'a yerden pas verdi. Emre topu hızla sol kanattan taşıyıp sol ayağıyla penaltı noktasına çevirdi. Topla buluşan Holse sol ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Durum 1-1 oldu.

MAXIMIN'DEN ŞIK GOL

63. dakikada Fenerbahçe'de sol kanatta topu taşıyan İrfan Can, ceza sahasına koşu yapan Maximin'e yerden pasını verdi. Maximin, ceza sahasında şık çalımlarla ilerledi. Sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Durum 2-1 oldu.

Fenerbahçe, Samsunspor'a diş geçiremedi

OOSTERWOLDE SAKATLANDI

Fenerbahçe'de takımın yıldızı Jayden Oosterwolde 73. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Yerine Samet Akaydın dahil oldu.

Fenerbahçe, Samsunspor'a diş geçiremedi

SONER SKORU BELİRLEDİ

89. dakikada Samsunspor'da Laura orta sahadan sol kanata atılan uzun pası penaltı noktasında bulunan Soner'e kafayla çevirdi. Soner'İn sol ayak içiyle vuruşu ağlarla buluştu. Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Fenerbahçe Futbol Spor

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Yorumlar (19)

Bombacı Mülayim:

Hakemlede yenemiyorlar haha

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osman aspirin:

Ali Koç ya istifa etmeli yada ligden çekmeli takımı. Güveni Ozverisi Tecrübesi olmayan karakter fakiri hakemlerle bu iş olmaz.VESSELAM.

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Yasar Unal:

2. golleri net faul. Ama birisinin bu futbol anlayışıyla Türkiye Liginde bir şey kazanılamayacağını Mourinho'ya anlatması lazım. Takım resmen mahkum oynuyor rakiplerine karşı. FB savunma yapmaz Mourinho savunma yaptırır. İnşsllah Oosterwolde'de ciddi bir durum yoktur.

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Mr Wagyu:

puhahawa

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Ercan Sönmez:

Morinho da tırt çıktı.

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Tugberk null:

Forza Galatasaray

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Nuh Malkoc:

Bu gün kuşların birine yem vermeyi unuttular

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Arif İnanç:

Maçın gidişinden zaten belliydi. Fenerin iki sarı kartı boş du. Fred cezalı duruma düştü. Atamazsan atarlar. 5 net pozisyonu bisa harcarsanız böyle olur. Samsun u tebrik ediyorum. Gayet güzel futbol oynuyor. Öyle korkak takımlar gibi defansa dayanmıyor. Ama Fenerbahçe'nin kesinlikle gol ve defans sıkıntısı var. Şampiyon olacaksanız arda ve Ferdi'yi satmayacaktınız. elinizden zorla alan yoktu ya. Ilk defa lig başladığından bu yana hızlı bir maç oynadı Fenerbahçe. Samsunspor a teşekkür etsinler.

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Perwer:

Bundan sonra Fenerbahçe yerine, Wanda Nara’yı takip edeceğim. Nasılsa şampiyon yine belli.

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Karaman Tarik:

Bu Takım artık Şampiyon falan olamayacak gibi Kimlerin bedduasını aldıysa artık !! Trabzonspor gibi sürünecek Yıllarca

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