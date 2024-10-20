Fenerbahçe, Samsunspor'a diş geçiremedi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kıran kırana maçta kazanan çıkmadı.

TADIC PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin gol perdesini 24. dakikada Dusan Tadic açtı. Fenerbahçe bu golle 1-0 öne geçti.

FRED CEZALI

Fenerbahçe'de Fred, Samsunspor maçında sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Fred, Bodrum maçında forma giyemeyecek.

HOLSE EŞİTLEDİ

İkinci yarının hemen başında 49. dakikada ev sahibi skoru eşitledi. Samsunspor'da Bola orta sahanın solundan sol kanatta bulunan Emre Kılınç'a yerden pas verdi. Emre topu hızla sol kanattan taşıyıp sol ayağıyla penaltı noktasına çevirdi. Topla buluşan Holse sol ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Durum 1-1 oldu.

MAXIMIN'DEN ŞIK GOL

63. dakikada Fenerbahçe'de sol kanatta topu taşıyan İrfan Can, ceza sahasına koşu yapan Maximin'e yerden pasını verdi. Maximin, ceza sahasında şık çalımlarla ilerledi. Sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Durum 2-1 oldu.

OOSTERWOLDE SAKATLANDI

Fenerbahçe'de takımın yıldızı Jayden Oosterwolde 73. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Yerine Samet Akaydın dahil oldu.

SONER SKORU BELİRLEDİ

89. dakikada Samsunspor'da Laura orta sahadan sol kanata atılan uzun pası penaltı noktasında bulunan Soner'e kafayla çevirdi. Soner'İn sol ayak içiyle vuruşu ağlarla buluştu. Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.