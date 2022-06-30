Fenerbahçe Safiport'ta 3 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı
AA - Ercan Çakar - Spor
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Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda 3 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı.
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda 3 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alperi Onar, Manolya Kurtulmuş ve Gambiya asıllı Alman oyuncu Satou Sabally'nin yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı giyeceği bildirildi.
Öte yandan, ABD'li oyuncu Bria Hartley ile de yolların ayrıldığı belirtildi.
AA / Ercan Çakar - Spor